11º BPM recebe novas viaturas em solenidade realizada nesta sexta-feira

Na manhã desta sexta-feira (25), o 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão realizou a entrega oficial de novas viaturas na sede da Unidade. O ato marcou mais um importante avanço para o fortalecimento da Segurança Pública em toda a região de abrangência do Batalhão.

As viaturas 4×4, modelo MMC L200/Triton, representam um incremento significativo no apoio às ações operacionais, nos patrulhamentos e na capacidade de resposta das forças de segurança. Com equipamentos modernos e eficientes, será possível ampliar a proteção da comunidade e garantir melhores condições de trabalho aos policiais militares.

Durante a solenidade, foi ressaltada a importância do empenho do então deputado estadual e atual prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, que se destacou pela sensibilidade em ouvir as demandas das forças de segurança, destinando recursos que hoje se materializam em benefícios concretos para toda a população.

O investimento reforça a prioridade das autoridades locais na promoção da segurança, demonstrando responsabilidade com o bem-estar coletivo e o fortalecimento da atuação policial.