Policiamento é reforçado nas rodovias durante o feriado prolongado

Fiscalizações e abordagens policiais serão intensificadas durante a Operação Independência, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), em toda a malha viária estadual neste feriado prolongado da Independência do Brasil. As atividades começam às 14 horas desta sexta-feira (04) e seguem até a meia-noite de terça (08). O principal objetivo é reforçar a presença da PM nas estradas e evitar acidentes de trânsito.

O policiamento preventivo e ostensivo contará com as equipes dos postos rodoviários e das seis companhias do batalhão distribuídas no Estado. O planejamento da unidade também abrange a fiscalização em pontos estratégicos para coibir o contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas. Nestas ações serão empregados cães de faro do BPRv para auxiliar nas abordagens.

Haverá ainda o combate à direção após ingestão de bebida alcoólica por meio da fiscalização com etilômetro (bafômetros) aos condutores flagrados em situação suspeita. Todo o efetivo do batalhão será empenhado com viaturas, motocicletas e módulos móveis para as ações preventivas e de combate a crimes nas rodovias, mas também orientações aos motoristas com o trabalho educativo.

Nos pontos onde há maior incidência de excesso de velocidade e de ultrapassagem em local proibido, os policiais militares rodoviários estarão com radares móveis para coibir o comportamento de motoristas que abusam da velocidade nas estradas. Serão observados outros tipos de condutas como falta do uso de cinto de segurança, porte de documentação de condutor e veículo, e das condições para circulação.

Agência Estadual de Notícias