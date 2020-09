Goioerê: mulher é presa suspeita de envolvimento no desaparecimento de casal

A Polícia Civil de Goioerê prendeu essa semana, uma mulher suspeita de ligação com o desaparecimento do casal Kawane Cleve, de 23 anos, e seu esposo, Rubens Biguetti, 29 anos. Os dois estão desaparecidos há um mês, quando apenas o filho deles foi deixado abandonado na calçada, em frente a uma residência.

Segundo Leia Grejanin, mãe de Kawane, a suspeita, de 23 anos, era amiga de sua filha e tinha inveja dela. Em um áudio, a mãe conta sobre a obsessão que a suspeita tinha de sua filha.

“Ela queria parecer em tudo com a minha filha. Ela dava em cima do marido da Kawane, tinha a capacidade de ligar atrás das lojas só para comprar as mesmas roupas que a minha filha usava”, contou Leia, ao portal Umuarama News.

A jovem teve a prisão preventiva decretada na manhã de terça-feira (1º). Para a Polícia Civil, ela está diretamente ligada com o desaparecimento do casal em Goioerê.

Ao Umuarama News, uma cunhada da jovem, irmã do também desaparecido, Rubens Biguetti, contou que um dia antes do desaparecimento do casal, a suspeita foi até o portão da casa dos dois e ameaçou Kawane. “Você está morta. Não se preocupa com nada porque você já está morta”, teria dito ela.

O casal está desaparecido desde a noite do dia 3 de agosto. O filho do casal, um bebê de quatro meses, foi encontrado abandonado em uma calçada e ficou sob os cuidados da avó materna. Um dia após o desaparecimento, o carro do casal foi encontrado queimado, próximo a Moreira Sales.

Informações site Goionews