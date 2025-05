PMPR apreende 68 kg de maconha e prende 7 por embriaguez ao volante

A operação de reforço da fiscalização nas estradas estaduais realizada Polícia Militar do Paraná (PMPR) durante o feriadão de 1.º de maio flagrou 68 condutores embriagados, com sinais de embriaguez ou que se recusaram a realizar o teste de etilômetro, conforme preveem os artigos 165 e 165-A do Código Brasileiro de Trânsito. Desses, sete foram presos pelo crime de embriaguez ao volante. Em relação ao combate aos crimes em rodovia, o registro de apreensões resultaram em 68 quilos de maconha, uma arma de fogo apreendida e 13 pessoas presas.

O balanço foi divulgado pela Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) nesta segunda-feira (05). A fiscalização de embriaguez ao volante, foi uma das principais ações da operação para garantir segurança nas rodovias. No período de 30 de abril a 05 de maio foram registrados 59 acidentes com 56 feridos e 5 óbitos.

O policiamento utilizou radares portáteis para coibir o excesso de velocidade, além da realização de testes etilométricos durante as abordagens.

Os registros mostram um número de 3.219 autos de infração de trânsito lavrados e 5.654 imagens de radar capturadas. 149 condutores foram flagrados sem habilitação ou com pendências relativas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme previsto no artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e 304 pessoas foram autuadas por estarem sem cinto de segurança, em desacordo com o artigo 167 do CTB.

Entre os casos de embriaguez registrados, destaca-se a prisão de um homem de 47 anos, na PR-585, no município de São Pedro do Iguaçu (Oeste do Paraná). Durante a fiscalização, o condutor foi abordado após demonstrar sinais visíveis de embriaguez e realizar o teste de etilômetro, resultou em 0,77mg/l, valor duas vezes maior do que limite penal que é de 0,30 mg de álcool por litro de ar expelido.