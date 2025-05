Mais Médicos: novo ciclo abre 158 vagas em 106 municípios do Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) informa que o Paraná foi contemplado com 158 vagas de reposição no novo ciclo do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB). A iniciativa integra a estratégia nacional de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e tem como objetivo ampliar o acesso à assistência médica em regiões de maior vulnerabilidade social e em áreas remotas do Estado.

O chamamento público, promovido pelo Ministério da Saúde (MS), disponibiliza 3.174 vagas em todo o país, distribuídas entre 1.621 municípios e 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). O edital é voltado a médicos formados em instituições brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, conforme os critérios da Lei nº 12.871/2013.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a chegada de novos profissionais vai fortalecer ainda mais o trabalho das equipes de Saúde da Família nos municípios paranaenses.

“O Mais Médicos tem sido um programa essencial para garantir atendimento nas localidades mais distantes ou de difícil provimento. Essas 158 vagas representam um avanço significativo para a Estratégia de Saúde da Família e qualificação do cuidado prestado à nossa população”, afirmou o secretário.

No Paraná, 158 vagas estão liberadas para escolha dos médicos em 106 municípios, além de 3 vagas destinadas ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Litoral Sul.

O provimento das vagas será por um período de até quatro anos, conforme estabelecido em edital. As inscrições estarão abertas de 5 a 8 de maio de 2025 e devem ser feitas por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), disponível no site maismedicos.saude.gov.br. O edital completo está disponível no Portal do Ministério da Saúde.

MAIS MÉDICOS

Criado para reduzir a escassez de profissionais em regiões prioritárias, o Programa Mais Médicos fortalece a Atenção Primária à Saúde (APS) e melhora o acesso da população aos serviços básicos na área.

Além de ampliar o número de médicos atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS), o programa contribui para a qualificação profissional, alinhando a formação dos participantes às necessidades da rede pública e incentivando a especialização em áreas estratégicas.

No Paraná, 362 municípios aderiram ao programa, com 1.836 vagas ativas pelo Ministério da Saúde, das quais 1.450 já estão preenchidas.

Agência Estadual de Notícias