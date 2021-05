PM promove blitzes educativas e conscientização no trânsito durante todo o mês de maio

A campanha Maio Amarelo sobre educação no trânsito urbano e viário conta com o apoio da Polícia Militar em todo o Estado, principalmente do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Blitzes educativas, entrega de folders com orientações e conteúdos digitais vão ocorrer ao longo do mês.

Em Curitiba, o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) fará quatro bloqueios para pedestres, motoristas e ciclistas. Um deles aconteceu às 16 horas desta quinta-feira (6) na Rua XV de Novembro, na região central. Já nas rodovias estaduais, o BPRv fará bloqueios educativos em vários pontos.

No bloqueio da Capital, a abordagem foi direcionada aos pedestres, que receberam panfletos e orientações sobre os cuidados que cada um precisa ter no trânsito. Dados do BPTran apontam que de janeiro a março desde ano houve 56 atropelamentos em Curitiba, sendo que 54 pessoas ficaram feridas.

O panfleto traz orientações sobre como obedecer a sinalização de trânsito, atravessar sempre na faixa de pedestre, olhar para os dois lados antes de atravessar uma rua, entre outras. Durante a abordagem, os policiais do BPTran também explicaram que 32% das vítimas fatais em acidentes de trânsito se envolvem em atropelamentos, segundo dados do projeto Vida no Trânsito.

O tema do Maio Amarelo de 2021 é “Respeito e Responsabilidade. Pratique no Trânsito”. Nesse sentido, as ações da Polícia Militar serão para reforçar a conscientização sobre a prática de atitudes de direção defensiva, do bom senso e do respeito à legislação. As unidades de área da PM de todo o Estado farão atividades educativas, cada um em sua região, contando com parcerias e apoio de outras instituições ligadas ao trânsito.

“Orientações como não andar manuseando o celular e com fones de ouvidos também foram passadas aos transeuntes, pois isso contribui com a distração e aumenta o risco de atropelamentos. As pessoas, motoristas ou pedestres, encontradas sem máscaras também foram orientadas sobre os cuidados necessários durante a pandemia”, disse a porta-voz do BPTran, tenente Mayra Jaqueline Tonelli.

RODOVIAS

Na malha rodoviária estadual, o BPRv vai intensificar a fiscalização preventiva, além de blitzes educativas e entrega de material nos 54 Postos Rodoviários distribuídos no Estado. Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Welleton Joserli Selmer, serão desenvolvidas palestras junto a entidades de ensino, online ou presencial.

“Em especial, há um grande trabalho de fiscalização de combate ao excesso de velocidade. Nós queremos respeito e queremos toda uma parte integrativa, uma parte de preservação de vidas, nas rodovias, nós precisamos reduzir o excesso de velocidade”, explicou.

Somente nos quatro primeiros meses de 2021, 120 mil notificações foram lavradas pelos policiais militares rodoviários, um aumento de 350% em comparação com o mesmo período do ano passado. “Temos feito uma aplicação muito forte nesse sentido para que tenhamos respeito e responsabilidade nas estradas”, disse.

Outras ações também estão sendo feitas. No primeiro dia de maio o Batalhão Rodoviário promoveu uma arrecadação de alimentos não perecíveis para um passeio motociclístico em Londrina. As doações foram entregues a uma instituição social da região.