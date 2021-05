CM/Futsal estreia com goleada na Copa do Brasil

Sem dificuldades, o Campo Mourão Futsal estreou com goleada histórica na sua primeira participação da Copa do Brasil, competição promovida pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Jogando em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o carneiro tricolor não teve resistência para golear a APAEFS (A Associação de Pais e Atletas da Escolinha de Futsal) pelo placar de 9 a 0, time sul-mato-grossense, que foi campeão do campeonato daquele Estado em 2019.

Já na primeira etapa Campo Mourão mostrou superioridade no jogo, abrindo 5 a 0 com gols de Andrezinho (2), Selbach (2) e Lukinha (1). No segundo tempo David fez o sexto, Vitor Hugo, jovem revelação da base marcou o sétimo e o oitavo e, Lukinha fechou a goleada de 9 a 0 para cima dos sul-mato-grossenses.

O jogo da volta acontece no dia 15 de maio na Arena UTFPR. Um empate basta para o carneiro tricolor garantir vaga na próxima fase da competição nacional. Antes, porém, Campo Mourão volta à quadra no dia 12, pelo Paranaense Série Ouro, fora de casa, contra o Umuarama, outro representante do estado na Copa do Brasil e Liga Nacional.