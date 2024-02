PM intensifica policiamento durante o Carnaval em todas as rodovias estaduais

O Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv), da PMPR, iniciou às 7 horas desta sexta-feira (09) a Operação Carnaval, que prossegue até quarta-feira (14) à meia-noite. A ação intensifica abordagens e fiscalização, principalmente em casos de excesso de velocidade e embriaguez ao volante, em todos os 54 Postos Rodoviários durante o feriado prolongado.

A ação conta com efetivo policial em operações com radares para coibir o excesso de velocidade e também a realização de testes etilômetros em condutores durante as abordagens.

Para fiscalização de veículos de carga, de passeio e ônibus de viagens a Polícia Rodoviária terá o apoio das equipes com cães e da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), com o intuito de reprimir as atividades criminosas.

“O BPRv está empenhado em garantir a segurança nas rodovias estaduais do Paraná, com foco na fiscalização de trânsito e reforço policial. Objetivo é proporcionar uma viagem segura e tranquila para todos os cidadãos”, disse o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva.

Os acessos do Litoral do Paraná, que possuem os postos rodoviários, também terão reforço no policiamento, considerando os eventos neste período festivo.