Tauillo tem carta branca de prefeitos para decidir sobre Santa Casa

O prefeito de Campo Mourão Tauillo Tezelli, em reunião com os demais prefeitos na sede da Comcam, nesta sexta-feira, recebeu “carta branca” para tomar a decisão que julgar necessária em relação ao hospital Santa Casa, que enfrenta uma grave crise financeira.

O presidente do Cis-Comcam e prefeito de Moreira Sales, Rafael Brito do Prado, declarou que a decisão está nas mãos de Tauillo. “O prefeito de Campo Mourão tem carta branca para qualquer que seja a decisão do município em relação à Santa Casa”, disse ele.

Após a reunião, Tezelli informou, por meio da assessoria de imprensa, que vai tomar a decisão por intervenção, ou não, após se reunir com o jurídico da prefeitura.

A reunião dos prefeitos aconteceu a portas fechadas, e demorou cerca de duas horas. Nem mesmo a diretoria da Santa Casa pode participar. A crise financeira da Santa Casa vem prejudicando os serviços oferecidos à população.

A situação se agravou nas últimas horas, com a interrupção do serviço de UTI Neonatal. Nesta manhã, helicópteros do Samu e aeronaves do Governo do Estado fizeram transferência de pacientes para outras regiões.

“Se o município de Campo Mourão entender que a intervenção é o melhor caminho, que ela seja feita. Precisamos focar no restabelecimento dos serviços. Não podemos estar aqui e nossos pacientes sendo transferidos para outros hospitais ou sendo mandados de volta para casa”, declarou o presidente do Ciscomcam.

Impedida de participar da reunião com os prefeitos, a presidente da Santa Casa, Mariceli Bronoski, disse ter ficado surpresa com a decisão dos municípios em dar ‘carta branca’ para Campo Mourão em relação aos rumos do hospital.

“A gente já vinha conversando há mais de quatro meses com os municípios sobre a atual situação financeira do hospital. Isso que está acontecendo agora já tínhamos alertado lá atrás com nosso planejamento de fluxo. Então porque não deram carta branca para Campo Mourão naquele momento, quando informamos que a situação ficaria insustentável”, declarou ela.

Ela também criticou o fato de os representantes da diretoria serem impedidos de participarem da reunião. “Não pudemos entrar e nem tivemos chances de apresentar aos municípios toda nossa questão”, lamentou, afirmando que a diretoria tem os balanços detalhados dos custos do hospital.