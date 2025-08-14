Plano de Mobilidade Urbana será debatido hoje na Câmara de CM

Nesta quinta-feira (14), às 19 horas, no plenário da Câmara municipal, vereadores, autoridades ligadas ao trânsito, representantes da sociedade civil organizada, engenheiros, técnicos, estudantes e moradores se reúnem em uma audiência pública, para debater o Plano de Mobilidade Urbana de Campo Mourão.

A iniciativa tem como objetivo ouvir sugestões da população e de representantes da sociedade civil sobre as diretrizes e propostas que irão compor o plano, que está sendo desenvolvido em conformidade com a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012).

A audiência faz parte de uma série de ações participativas previstas durante a elaboração do documento que está tramitando no Poder Legislativo há cerca de um ano e propõe mudanças significativas em vários setores de Campo Mourão.

O projeto de Mobilidade Urbana com seus objetivos e diretrizes busca reduzir o tempo de deslocamento, melhorar a acessibilidade e inclusão social, incentivar o transporte sustentável (a pé, bicicleta, transporte público), reduzir a emissão de poluentes e aumentar a segurança viária, além de apontar no planejamento estratégico, propostas de novas rotas ou alterações viárias, integração entre modais de transporte (ônibus, bicicleta, a pé, entre outros), implantação ou ampliação de ciclovias e calçadas acessíveis, criação de zonas de trânsito calmo ou áreas de prioridade para pedestres, otimização de semáforos e sinalização, além de uma política de estacionamento de carros, entre outros.

Entre os principais elementos mapeados no plano estão o sistema viário, com análise de ruas, avenidas, ciclovias, calçadas entre outros; fluxo de trânsito (veículos particulares, transporte público, pedestres, ciclistas); Capacidade e frequência do transporte público; Infraestrutura existente (terminais, pontos de ônibus, calçadas acessíveis); Identificação de gargalos e pontos críticos (engarrafamentos, acidentes, acessibilidade); Dados sociodemográficos (distribuição da população, renda, localização de empregos), entre outros.

O projeto de mobilidade urbana de Campo Mourão é importante por várias razões, irão impactar diretamente na qualidade de vida da população, no desenvolvimento econômico e na sustentabilidade ambiental.

No quesito qualidade de vida. Um bom sistema de mobilidade urbana reduz o tempo de deslocamento, melhora o conforto nos trajetos e facilita o acesso a serviços essenciais como saúde, educação e lazer. Isso contribui para uma rotina mais equilibrada e menos estressante.