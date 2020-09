Peltran reforça sobre atenção à nova sinalização em frente ao 11º Batalhão

A mudança feita recentemente na sinalização da avenida José Tadeu Nunes, em frente ao 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, tem gerado certo desconforto e surpresa para quem estava acostumado a transitar sem a necessidade de parada no local.

É que agora o motorista que segue pela avenida não tem mais a preferencial ao chegar em frente ao batalhão. Placas de sinalização instaladas nos dois sentidos, cones e um sonorizador no asfalto indicam que ele deve parar no local para que a preferência seja das viaturas que saem com frequência do quartel.

Apesar de já ter feito ações com orientação aos motoristas no local, o Pelotão de Trânsito (Peltran) reforça que a sinalização precisa ser respeitada. “É importante que o cidadão se atente para a nova sinalização, que é simples, mas de extrema importância para nós da segurança pública, pois diz respeito a entrada e saída das viaturas, principalmente em situação de emergência”, disse o tenente Matiskei, comandante do Peltran.

O próprio comandante do trânsito reconhece que num primeiro momento a nova sinalização causa desconforto ou estranheza, porém ele garante que a mudança se faz necessária para agilizar o atendimento da PM em situações de emergência. “Essa nova sinalização melhora a nossa resposta em casos de chamada de emergência. Também foram colocados cones para a delimitação precisa das vias, evitando ultrapassagens indevidas, como a gente vinha acompanhando no local. Vamos primar pela segurança no trânsito”, afirma.

Para quem reclama de ter sido notificado com a nova sinalização, Matiskei reforça o alerta: “Basta seguir a placa e aquilo que está devidamente delimitado na via, que não vai ter problema nenhum de notificação. Algumas notificações foram feitas recentemente, gerando desconforto, no entanto se deve ao desrespeito com a sinalização, entre outras infrações, como a falta de uso de cinto de segurança, o que ocorre com frequência no trânsito de Campo Mourão.”