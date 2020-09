Sem CNH e com excesso de lotação, motorista tenta fugir da PRF e sofre acidente

Por volta das 21h de ontem, nas proximidades do posto da PRF de Ubiratã, na BR 369, policiais rodoviários federais deram ordem de parada para uma caminhonete Hillux, com placas de Campo Mourão. O condutor desobedeceu ordem e iniciou fuga em alta velocidade, transitando pela contramão e forçando ultrapassagens. Em alguns momentos, o condutor transitou acima de 200 km/h.

A fuga só acabou na PR 239, próximo a Cidade de Assis Chateaubriand. No total, o condutor em fuga percorreu 63 Km e só parou após perder o controle do veículo e sair de pista.

No interior do veículo, além do condutor, de 52 anos, havia outras seis pessoas: a sogra do condutor, de 62 anos, ilesa; a esposa do condutor, de 35 anos, ilesa; uma jovem de 19 anos com ferimentos (filha da esposa do condutor e enteada do condutor); um adolescente de 14 anos com ferimentos (filho da esposa do condutor e enteado do condutor); uma criança de 11 anos, sem ferimentos (filho da esposa do condutor e enteado do condutor) e uma bebê de um ano e meio, sem ferimentos, filho da jovem de 19 anos e neto da esposa do condutor.

O veículo estava com excesso de lotação, e não havia dispositivo de retenção para o bebê, presumindo-se que ele estava sendo transportado no colo de um dos outros passageiros.

Indagado, o condutor afirmou que fugiu por não ter Carteira de Habilitação. Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Assis Chateubriand. Os dois feridos foram encaminhados ao hospital em Assis Chateubriand pelo SAMU Equipes da Polícia Militar auxiliaram na ocorrência.