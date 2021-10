Pedestres recebem orientações de agentes de trânsito e PM

Agentes de trânsito do município, em conjunto com a Polícia Militar, realizaram uma blitz na área central na manhã desta quinta-feira (21). O objetivo foi orientar pedestres sobre a travessia correta na faixa de segurança, bem como os condutores de veículos.

“Nossa cidade ficou conhecida pelo hábito do motorista respeitar o pedestre na faixa, mas é preciso orientações sobre regras de trânsito que às vezes as pessoas não observam na correria do dia-a-dia. Ainda é muito comum pedestre atravessar fora da faixa, o que aumenta os riscos de acidentes”, ressalta o diretor da Diretran, Luiz Antonio Sminka.

Ele lembra que os agentes passaram por curso de formação com aulas teóricas e a aplicação na prática com abordagens e demais atividades pertinentes à função têm a colaboração do Pelotão de Trânsito da PM. Skminka lembra que os agentes de trânsito são servidores do município responsáveis pela fiscalização.