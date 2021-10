“Campo Mourão no Prato” elegeu o melhor hamburguer

A On Fire Hamburgueria (1º), Sr. Burguer (2º) e Insanos Hamburgueria (3º) foram escolhidos os melhores hamburgueres de Campo Mourão em festival teste realizado pelo Sebrae em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e aplicativo Aiq Fome. O festival foi realizado entre os dias 17 de setembro e 01 de outubro, dentro da programação do Empreende Week 2021.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, explica que o principal objetivo foi estimular um dos setores altamente impactado pela pandemia de Covid-19. O evento foi desenvolvido somente via delivery e aplicativo, com lanches de valor fixado em R$ 19,90 + taxa de entrega. Entre os itens avaliados estavam: velocidade de entrega, se o pedido chegou certo, temperatura e sabor do lanche.

Foram 27 participantes e 1.374 lanches comercializados dentro da plataforma. Entre os pontos positivos levantados pelos participantes foi a visibilidade para o negócio, onde um número expressivo de clientes conheceu o estabelecimento. Como pontos de melhoria para os próximos eventos foi apontada a divulgação do festival.

“Durante a pandemia este setor tem percebido cada vez mais a importância da transformação digital, aprendendo inclusive a utilizar os canais digitais para potencializar as suas vendas”, avalia o gestor do Sebrae de Campo Mourão, Michael Camilo. Ele lembra ainda que o evento aconteceu em estado de pandemia e isolamento e mesmo assim mostrou resultados surpreendentes de adesão e vendas.

Para o ano que vem o projeto é realizar o festival de forma presencial e duas vezes no ano. “Todo o aprendizado deste evento teste será utilizado nas próximas edições, com o viés de atrativo turístico para a região e principalmente como estímulo do setor de bares e restaurantes, que ainda está pagando as contas dos efeitos econômicos da pandemia” afirma Akira.