Paraná inicia a campanha Maio Amarelo voltada à segurança e prudência no trânsito

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) lança nesta quarta-feira (05), a campanha “Maio Amarelo 2021: Sua história merece continuar”. Maio é o mês de referência em ações voltadas para a segurança e prudência no trânsito. Este ano, o tema traz a mensagem sobre a importância da valorização da vida e da trajetória de cada pessoa.

“No mês de maio as campanhas são intensificadas. O foco é disseminar a educação no trânsito ao máximo. O trânsito imprudente é uma ameaça à vida e devemos nos atentar a isso aumentando os cuidados. Nossa campanha fala sobre isso, a importância dos cuidados com a vida diante do trânsito”, explicou o diretor-geral do Detran-PR, Wagner Mesquita. O mês tem como intuito mobilizar diversos segmentos para discutir e realizar ações e atividades relacionadas ao tema.

CAMPANHA

Este ano, assim como em 2020, a iniciativa é direcionada ao ambiente digital. A campanha de 2021 aborda a importância da história de vida de cada pessoa. Seus medos, vitórias, desafios e conquistas. Mostra o valor de cada trajetória percorrida e dos riscos de jogar tudo fora para ganhar um tempo furando um semáforo ou dirigir alcoolizado.

Para acompanhar, acesse as redes sociais do Detran-PR no Facebook, Instagram, Twitter, Youtube pelo @detranpr.

PROGRAMAÇÃO

O Detran produziu uma série de podcats com as principais atitudes para um trânsito melhor: respeito, responsabilidade, gentileza, inteligência emocional no trânsito, solidariedade. Os temas abordados serão detalhados semanalmente em conteúdo por escrito disponibilizado no portal do órgão. Nesta primeira semana o tema será “Respeito e Responsabilidade”. Confira AQUI

Nas redes sociais da Escola Pública de Trânsito do Detran também é possível encontrar pequenos vídeos, produzidos pela equipe de educação, abordando os temas de uma forma mais descontraída.

PRESENCIAIS

Respeitando o distanciamento e tomando todos os cuidados necessários, serão feitas algumas ações presenciais. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), serão realizadas blitz educativas voltadas para ciclistas e motoristas, que terão início no mês de maio, porém, seguem no decorrer do ano.

Terá também o programa Bom Condutor – no momento do atendimento presencial, o cidadão terá sua pontuação consultada e, não havendo nenhuma pontuação em sua carteira durante os últimos dois anos, receberá um certificado de Menção Honrosa.

MAIO AMARELO

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução dos acidentes de trânsito e que surgiu com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Em parceria com órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada, a Campanha Mundial Maio Amarelo ocorre anualmente para promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão dentro de seus deslocamentos diários no trânsito.

O Tema do Maio Amarelo 2021, baseado na Resolução 806/2020 do Contran, é “No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. Em maio de 2011 a ONU decretou a Década de Ação para a segurança no trânsito. O amarelo foi escolhido pois simboliza a atenção e também a sinalização de advertência no trânsito.

O Maio Amarelo, como o próprio nome traduz, é um movimento, uma ação, não apenas uma campanha. Cada cidadão, entidade ou empresa pode utilizar o laço do “Maio Amarelo” em suas ações de conscientização tanto neste mês, quanto, na medida do possível, durante o ano inteiro.

Agência Estadual de Notícias