Leitoa Mateira será servida no sistema drive thru

O prato típico de Mamborê, a Leitoa Mateira, será servido no próximo dia 16, em Campo Mourão, pelo sistema drive thru. Cada convite custa R$ 50,00 e inclui arroz, salada, bolinho de mandioca e farofa.

A iguaria será preparada pelo conhecido “Mestre Jura”, responsável pelo prato típico de Mamborê. Os combos serão entregues no Celebra Eventos, das 10h30 às 14h.

A compra do convite garante cupom para concorrer a prêmios, como uma TV de 32 polegadas. Também tem bolsa 100% de curso EAD Unicesumar e curso profissionalizante do Instituto Mix.

O sorteio será no dia 16 de maio, no Celebra Eventos, durante o drive trhu da Leitoa Mateira. Convites podem ser adquiridos no Pet Shop Mundo Animal; Club Rosa, ou Anjos Colchões. Mais informações e convites pelo Whastsapp 9 9925-2268 (Carlinhos).