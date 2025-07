Ônibus com passageiros de Campo Mourão pega fogo no final da Serra em Garuva

O que era para ser uma viagem tranquila rumo ao litoral catarinense se transformou em um grande susto para passageiros de um ônibus que fazia a linha Umuarama–Florianópolis, pertencente a uma empresa de transporte de Campo Mourão. O veículo pegou fogo no início da manhã desta quarta-feira (16), no final da Serra do Mar, já no trecho do município de Garuva (SC).

Assista o vídeo abaixo no final desta reportagem.

O veículo, que transportava dezenas de passageiros — entre eles, moradores de Campo Mourão — foi completamente destruído pelas chamas. Felizmente, não houve feridos.

De acordo com relatos dos passageiros, o grupo começou a sentir cheiro de fumaça ainda durante a serra. “Já fazia quase uma hora que a gente sentia o cheiro. De repente ficou insuportável, pedimos para parar o ônibus”, relatou uma passageira de Campo Mourão, que viajava rumo ao litoral catarinense com a família.

O motorista atendeu ao pedido e encostou o veículo no acostamento. Assim que o ônibus parou, a fumaça ficou ainda mais intensa. Foi quando o fogo começou, próximo ao rodado traseiro. Com a ajuda dos próprios passageiros e do motorista, foi possível retirar praticamente todas as bagagens.

O Corpo de Bombeiros de Garuva foi acionado, mas ao chegar ao local o ônibus já estava tomado pelo fogo.

A empresa providenciou um novo veículo para que os passageiros seguissem viagem até Florianópolis ainda pela manhã. As causas do incêndio serão investigadas.