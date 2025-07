Hoje é o Dia do Comerciante

O calendário anual de efemérides aponta esta quarta-feira (16/7) como o Dia do Comerciante. Instituída oficialmente já há 72 anos, a partir de uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data foi escolhida por marcar o nascimento do economista, jurista e político baiano José Maria da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, considerado o patrono do comércio brasileiro.

Nenhuma comemoração está programada para marcar o transcurso da data em Campo Mourão, onde a atividade econômica sempre teve papel de destaque. A relevância histórica do setor pode ser mensurada pelo surgimento da Associação Comercial e Industrial (Acicam) em 1953, apenas seis anos após a emancipação do Município. Várias outras entidades também representam o setor, a exemplo do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).

Atualmente, o Brasil possui mais 1,6 milhão de estabelecimentos comerciais e o setor terciário – que inclui o comércio – é responsável por mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, gerando 75 por cento dos empregos do país. No Paraná, o comércio é responsável por 63 por cento PIB do estado, garantindo mais de dois milhões de empregos formais aos paranaenses.

Para marcar a data, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac realiza, há cada dois anos, a entrega do Troféu Guerreiro do Comércio. São homenageados empresários do setor, de todo o estado, apontados pelos sindicatos filiados, segundo critérios de projeção, tempo de mercado, reconhecimento da comunidade e notoriedade empresarial.

GALERIA

Estes são os empresários de Campo Mourão e região que já receberam a honraria: Álvaro Machado – Paraná Supermercados e Tonello Business Hotel (2006); Geraldo Sebastião dos Santos – Panificadora Fiorella e Cine Max (2007); Jair Francisco Gitahy e Dulce Aparecida Gitahy Ferreira – Super Magazine Sapataria Paulista (2008); Celso Pereira – Lojas Riolar (2009); Marco Aurélio Weiller – Rede Marcfarma (2010); Ivone de Lourdes Capristo Malho – Paraná Diesel Veículos (2011); Paulo Antônio Marques Carreira – Supermercados Carreira (2012); Adalberto Ronauro Alves de Gouveia – Gouveia, Ótica, Joias e Relógios (2013); Devanir Silvério – Deck’s Fashion Comércio Varejista de Calçados e Confecções, de Goioerê (2014); José Nelson Botega – Campoplastic Embalagens (2015); Clineu Uehara – Fruto Maduro (2016); Carlos Roberto Naves de Souza – A Estudantil e Aquatro Suprimentos (2017); Alcir Rodrigues da Silva – Marujo Sport e Esporte Land (2018); Carlos Álvaro Tagliari – Casa Tapi Materiais Esportivos (2019); Itamar Zeni -sócio proprietário da Refrigeração Mamborê (2022) e Renato Kwitschal – KR Veículos (2024). Até 2029, a premiação era anual.

Na última edição do Guerreiro do Comércio, em Curitiba, o presidente do Conselho Deliberativo da Coamo Agroindustrial Cooperativa, José Aroldo Gallassini, recebeu a Comenda da Ordem do Mérito do Comércio do Paraná. Ele foi a primeira liderança local a receber a honraria, a mais importante conferida pela Fecomércio/PR.

PATRONO

José Maria da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, é considerado o patrono do comércio brasileiro em decorrência das suas diversas contribuições para a área, trabalhando ativamente para a instauração de leis que beneficiassem o comércio do país.

O Dia do Comerciante homenageia os proprietários de lojas e estabelecimentos comerciais, reconhecendo o papel significativo que esses empresários desempenham na economia local, estadual e nacional, fornecendo produtos e serviços aos consumidores e propiciando grande número de empregos em localidades de todos os portes, além de ocupar lugar de destaque na geração de tributos.