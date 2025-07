Muralha Digital de Campo Mourão auxilia forças de segurança no combate ao crime

Com menos de dois meses de implantação, o programa Muralha Digital tem contribuído não apenas para coibir e punir infrações de trânsito, mas também para auxiliar as forças de segurança no combate ao crime. Trata-se de um sistema de monitoramento viário por meio de câmeras instaladas em vias públicas.

Implantado pela Prefeitura de Campo Mourão em 26 de maio de 2025, o sistema já forneceu dados de mais de 20 veículos às polícias Militar e Federal. Entre os casos registrados, estão três motocicletas com queixa de roubo e dados adulterados, além de um veículo flagrado nas proximidades de uma residência cujo proprietário possuía medida protetiva registrada no sistema de segurança.

“Atendemos várias solicitações da Polícia Militar sobre dados de veículos com registros de furto ou roubo, e também da Polícia Federal, referente a um veículo cujo condutor estaria envolvido em ilícitos praticados contra bancos na região”, relata o diretor da Diretran, Nelson Casaroli.

Ele esclarece que os dados do sistema Muralha Digital só podem ser fornecidos mediante solicitação formal de autoridades competentes. “Não podemos repassar informações a terceiros, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados”, pondera.

A Muralha Digital integra o plano da Prefeitura de modernizar e ampliar as ações de segurança.