ABL Futsal recebe o Contorno pela Série Bronze neste sábado

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão joga neste sábado, 26, no ginásio de esportes da Vila Urupês. às 19h15 contra a equipe do Contorno (Ponta Grossa) pela quarta rodada do Campeonato Paranaense Série Bronze.

Vindo de duas derrotas seguidas, os comandados do técnico Marcio Rinaldo buscarão os três pontos e a reabilitação no campeonato visando a classificação para a próxima fase da competição. Os mourãoenses estão na quinta colocação do Grupo N, com três pontos ganhos, quatro pontos apenas atrás do líder Seleto.

Após o jogo contra Contorno, serão três compromissos fora de casa: no dia 2 de agosto contra o Matelândia; dia 9 de agosto contra o Teixeira Soares; dia 16 de agosto, contra o Seleto. A equipe volta q jogar em seus domínios contra o Andriá, no dia 23 de agosto.