Mudanças em rota no transporte urbano a partir de 10 de agosto

A partir do dia 10 de agosto, haverá alteração na linha 9 da rota do ônibus urbano que faz o itinerário loja de peças da Coamo – Jardim Alvorada e Jardim Bandeirantes. A mudança é necessária em função dos novos sentidos de ruas para maior fluidez ao trânsito.

No trecho entre a Rua Eulália Carneiro de Campos e Rua Apolinário Gorski (que antes passava pela Rua Gustavo João Quenenhen), passará pela Rua João Castorino Smoliak. Entre as ruas Eulália C. de Campos e Vereador Carlos Stalmann (que passava antes pelas ruas Benedito Lisboa de Souza e João Mendes Pereira), passará a ser pela Rua Manoel Silverio Pereira e Benedito Lisboa de Souza.