Edição de inverno do Campo Mourão no Prato movimentou R$ 1,3 milhão e vendeu 17,6 mil pratos

Um total R$ 1.357.934,70 foi a movimentação financeira da economia local na edição de inverno do Festival “Campo Mourão no Prato”. Nos 16 dias de eventos, foram vendidos 17.693 pratos ao preço máximo de R$ 24,90 pelos 50 estabelecimentos que aderiram ao Festival, de 14 a 30 de julho. O valor das vendas adicionais durante o festival foi o dobro do valor dos próprios pratos.

“Outro ponto muito importante foi a participação desde empresas consolidadas no ramo como pequenos empreendedores, que estão começando”, enfatizou o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, durante reunião de apresentação dos resultados, nesta segunda-feira (7), no mini-auditório do Paço Municipal.

O Festival foi realizado pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), com apoio da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), Unespar, Sebrae, Sindihorbs e Agência V8. A página do festival no Instagram passou de pouco mais de 4 mil para 8.165 seguidores, totalmente orgânico.

“Foi uma oportunidade para muitas pessoas conhecerem novos espaços de gastronomia e para que os empresários pudessem apresentar seus cardápios. Constatamos um alto índice de satisfação dos empresários que aderiram ao festival”, disse o secretário. Um dos estabelecimentos anunciou que manterá no cardápio o prato desenvolvido especialmente para o Festival.

Durante a divulgação do resultado foram apresentados também dados de uma pesquisa realizada no curso de Turismo da Unespar, sobre a satisfação dos clientes dos estabelecimentos. A Seidec também apresentou alguns depoimentos de empresários com avaliações e sugestões sobre o festival.