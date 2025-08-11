Motorista é preso no centro de CM por embriaguez após acidente
Por Clodoaldo Bonete em 11 de agosto, 2025 às 07:47
Um homem de 39 anos foi preso na madrugada de hoje, por volta das 3h, por embriaguez ao volante na área central de Campo Mourão. A Polícia Militar foi acionada para atender um acidente e, no local, realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,46 mg/l de álcool no sangue do motorista.
O resultado configura crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos de Polícia Judiciária.
