Veículo furtado é recuperado pela PM em área rural de Campo Mourão

A Polícia Militar recuperou, no início da noite de ontem, um veículo Fiat Uno furtado no último sábado (09), em Campo Mourão.

De acordo com as informações, o automóvel foi localizado abandonado em uma área rural do município, após denúncia recebida pela equipe policial.

No local, o veículo estava destrancado e com uma chave micha na ignição. Ele foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos de polícia judiciária.