Motorista com CNH vencida é liberado da cadeia um dia após provocar acidente fatal

A morte do motociclista Anderson Otávio, 21 anos, em um acidente registrado na madrugada de domingo (7) na PR-900, entre Campo Mourão e Peabiru, continua repercutindo na região.

O caso gerou ainda mais indignação após a justiça determinar a soltura do motorista de 59 anos que teria provocado o acidente, mesmo sendo constatado que ele dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há dez anos e apresentava sinais de embriaguez.

Segundo consta no boletim de ocorrências da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do Citroën C4 dirigia na contramão quando atingiu de frente a motocicleta Honda CG 150 pilotada por Otávio que vinha em sentido contrário e correto da via.

O impacto destruiu a moto, que foi arrastada por cerca de 50 metros. O jovem não resistiu e morreu ainda no local do acidente.

Ainda segundo o boletim de ocorrências, o motorista demonstrava sinais claros de embriaguez e se recusou a fazer teste do bafômetro. No entanto, devido as evidências do seu estado, foi lavrado auto de constatação de embriaguez.

O homem, morador de Campo Mourão, também possuía pendências em curso de reciclagem e conduzia o veículo com a CNH vencida desde 2015. Ele chegou a ser preso em flagrante e encaminhado à delegacia após receber alta hospitalar, mas foi solto na tarde de segunda-feira (8).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, e o motorista deverá responder por homicídio culposo e condução sob efeito de álcool, crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

A notícia da liberação do condutor revoltou familiares e amigos da vítima, que cobram justiça e maior rigor contra motoristas que desrespeitam a lei de trânsito.