Preço da cesta básica pode variar mais de R$ 70 em Campo Mourão, aponta pesquisa do Procon

A mais recente pesquisa de preços da cesta básica realizada pelo Procon de Campo Mourão revelou variações significativas entre os supermercados da cidade. O levantamento, feito na sexta-feira (5), contemplou nove estabelecimentos localizados em diferentes bairros e avaliou 17 itens de alimentação, higiene e limpeza.

De acordo com os dados, o valor total da cesta básica variou entre R$ 138,83 e R$ 177,79, dependendo do mercado. No entanto, se o consumidor optar pelos itens mais baratos disponíveis em cada estabelecimento, é possível montar uma cesta por R$ 116,93. Já se escolher os produtos mais caros de cada local, o custo pode chegar a R$ 190,80. Isso representa uma diferença de R$ 73,87 e uma variação de 63,17% entre os extremos.

Entre os produtos com maior variação em julho, destacam-se o sabonete (80g/90g), que variou entre R$ 1,29 e R$ 3,89, uma diferença de 201,55% e o papel higiênico (pacote com 4 unidades), com diferença de 200,67% entre os preços, de R$ 2,99 a R$ 8,99.

No setor de alimentos, o arroz tipo 1 (5 kg) teve preços entre R$15,99 e R$21,9, uma diferença de R$5,98. O feijão (1 kg) foi encontrado entre R$4,99 e R$7,99, e o café em pó (500g) variou de R$ R$25,99 e R$33,97.

A pesquisa completa pode ser acessada por meio do link: http://bit.ly/3HNSiYX. O órgão reforça que os preços estão sujeitos à variação diária e dependem da disponibilidade dos produtos nos estoques dos mercados.