Maio Laranja: orientações sobre combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes

Em 2022, o CREAS da Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Mourão registrou 120 acompanhamentos de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 2023, de janeiro a abril, foram registrados 12 novos casos. Estima-se que esses números sejam ainda maiores por falta de denúncias de muitos casos.

Para orientar e conscientizar sobre a necessidade de combater esse tipo de violência foi aberta nesta quinta-feira (18), a campanha “Maio Laranja”. O intuito é mobilizar e convocar a sociedade para o engajamento contra a violação de direitos sexuais de crianças e adolescentes.

Uma faixa da campanha foi colocada em frente ao prédio da prefeitura, no fórum e na delegacia da mulher. No Teatro foi apresentada a peça do Circo Teatro Sem Lona “O medo da Terezinha”, em dois horários. “Faça Bonito: Proteja Nossas Crianças e Adolescentes” é o slogam da campanha, simbolizada pela flor Gerbera de cor laranja, daí o nome “Maio Laranja”.

A campanha envolve todos os órgãos públicos da rede de assistência e proteção da criança a do adolescente. O dia 18 de maio foi instituído por meio de lei federal em função da morte da menina Aracelli, em Vitória (ES), que aos oito anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada.