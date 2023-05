Mulher bate moto em carro parado e na queda fica ferida

Uma mulher de 27 anos ficou ferida ao bater a motocicleta que pilotava em uma Chevrolet Montana que estava estacionada. O acidente ocorreu no final da manhã desta quinta-feira, na avenida Goioerê, próximo ao Colégio Estadual Marechal Rondon, centro de Campo Mourão.

Segundo as informações, ela seguia com uma moto Honda CG 160cc pela avenida, sentido Centro/Asa Leste, quando bateu na lateral do automóvel que estava estacionado. Na queda, a vítima sofreu escoriações pelo corpo e corte no joelho direito.

O Siate foi acionado, prestou os primeiros socorros no local e a encaminhou ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar também foi chamada e orientou as partes sobre os devidos procedimentos.