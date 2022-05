Maio Amarelo terá várias ações de conscientização no trânsito

Uma vasta programação será desenvolvida neste mês para marcar o movimento de conscientização do trânsito Maio Amarelo. Na manhã desta segunda-feira (2), a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade (Seimob) promoveu um café da manhã aos servidores para apresentar a programação das ações e pediu o empenho de todos. Durante este mês as redes municipal e estadual de Educação também terão ações envolvendo os alunos.

Na próxima quinta-feira, dia 5, a partir das 9 horas, está programada uma passeata com alunos da Escola Municipal Florestan Fernandes até o Centro da Juventude, onde será realizada uma palestra da Polícia Militar. Na sexta-feira (6), será colocado um veículo envolvido em acidente no calçadão central. A abertura oficial do Maio Amarelo será no sábado, dia 7, às 8h30, na Praça São José, onde haverá uma blitz e partirá uma “motocada” até a Praça do Fórum.

“Estamos envolvendo outras secretarias, como Educação e Saúde, para intensificarmos as ações durante o mês. Esperamos que com ações educativas frequentes no futuro tenhamos condutores de veículos melhores do que temos hoje, pois o propósito é reduzir o índice de acidentes de trânsito em nossa cidade”, observa o secretário municipal da Seimob, Luiz Antonio Sminka.

A programação prossegue no dia 21 com ação lúdica com foco no pedestre na área central. No dia 25, um simulador de capotamento será instalado na praça central, das 9 às 17 horas. A ação terá parceria da Secretaria Municipal de Saúde. Durante o mês também serão divulgados vídeos educativos nas redes sociais oficiais do município.

“Como sempre contamos com apoio da imprensa da nossa cidade para fazer chegar as informações ao maior número de pessoas possível”, completa Sminka. Além das secretarias municipais, a campanha envolve a Polícia Militar, 8ª Ciretran, Corpo de Bombeiros e policias rodoviárias Estadual e Federal.