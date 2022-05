Câmara da Educação do Codecam entrega Lei do projeto Juntos Educar ao município

A Câmara Temática da Educação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), entregou ao prefeito Tauillo Tezelli a Lei das Políticas Públicas do projeto Juntos Educar. A cerimônia foi realizada na semana passada no Teatro Municipal.

“O principal objetivo dessa Lei é a melhora da qualidade do ensino para que esse processo iniciado na nossa gestão tenha continuidade e produza cada vez mais resultados positivos”, enfatizou o prefeito Tauillo. Participaram da cerimônia o presidente do Codecam, Fernando Mizote, o presidente da Câmara Temática da Educação, Ater Cristófoli, a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, o presidente da Câmara de Vereadores, Jadir Pepita, educadores e lideranças.

Fortalecer os conselhos escolares, acompanhar as ações na melhora do IDEB, com acompanhamento direto nas unidades de ensino e intervenções e assessorar a equipe pedagógica da Secretaria estão entre as propostas da lei. “É muito importante essa integração da sociedade civil organizada e o poder público. Acredito muito no associativismo, porque quando nos unimos, temos mais forças”, disse Mizote.