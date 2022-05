Maio Amarelo destaca o papel de cada cidadão no cuidado com as pessoas no trânsito

Você sabia que também pode “salvar vidas”? Esta é abordagem da “Campanha Maio Amarelo 2022”, que nesta edição visa destacar o poder de cada cidadão no cuidado com as pessoas no trânsito.

Com o tema “Juntos Salvamos Vidas!”, os organizadores do movimento pretendem conscientizar motoristas e pedestres de que não colocar outras pessoas em risco é também uma maneira de salvar vidas e evitar acidentes e lesões nas estradas e ruas brasileiras.

Criada em 2014, a campanha é realizada anualmente, sempre durante o mês de maio – em alusão ao 11 de maio de 2011, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs a realização da Década de Ação para a Segurança no Trânsito.

No Paraná, a campanha foi oficialmente instituída por meio da Lei Estadual nº 18.624, de 20 de novembro de 2015. Desde então, órgãos públicos e instituições da sociedade civil organizada promovem anualmente ao longo do mês de maio uma série de atividades de conscientização por um trânsito mais seguro em todo o estado.

NÚMEROS

A importância da realização de ações de educação no trânsito se torna cada vez mais importante uma vez que as estatísticas demonstram números preocupantes.

De acordo com o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito do Ministério da Infraestrutura (Renaest), o Paraná registrou no ano passado 78.313 acidentes contra 60.746 em 2020.

O número de feridos no trânsito aumentou de 86.165 em 2020 para 165.557 em 2021. Já o registro de óbitos pulou de 1.653 em 2020 para 2.161 no ano passado.

No país todo, de acordo com dados do Renaest, foi registrado no ano passado um total de 878.208 acidentes com 1.339.742 feridos/ilesos e 20.053 óbitos. Já em 2020 os números mostram 875.656 acidentes que registram 1.337.480 vítimas não fatais e 24.924 mortes.