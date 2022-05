Com goleada, CM/Futsal bate o Atlântico e vence a primeira na LNF

Após cinco rodadas, o Campo Mourão Futsal enfim conquistou sua primeira vitória na Liga Nacional 2022. E foi justamente em cima do Atlântico, de Erechim (RS), algoz do time mourãoense nas oitavas de final da temporada passada.

Em um primeiro tempo movimentado, em que foram expulsos dois atletas do adversário e que houve a distribuição de cinco cartões (dois vermelhos e três amarelos), o Carneirão não perdoou e abriu três a zero com gols de Caio Barros, Douglinhas e Malcom.

Precisando tirar a diferença, o Atlântico tentou pressionar na segunda etapa, enquanto Campo Mourão fez um jogo mais controlado, buscando explorar os erros do adversário. Tática que deu certo. Serginho, do Atlântico, chegou a perder um tiro livre defendido por Renato, mas logo depois Guto descontou para os gaúchos, que passaram a utilizar o goleiro linha. Faltando cinco minutos, Gu Cardoso ampliou para Campo Mourão, em contra-ataque armado pelo goleiro Ângelo, que com um lançamento perfeito pelo alto, deixou o fixo mourãoense em condição de só empurrar a bola para dentro do gol, abrindo 4 a 1. No final, novamente o goleiro Renato defendeu tiro direto de Serginho.

Com a vitória o tricolor sobe da 20ª para a 16ª posição, com 5 pontos em cinco jogos (1V, 2E e 2D).

Próximos jogos – Agora serão dois jogos longe de casa para o Carneirão. No dia 05 de maio o adversário será o Santo André Intelli, em São Bernardo do Campo (SP), ainda pela LNF. Já no dia 10 de maio, Campo Mourão vai ao sudoeste paranaense encarar o Marreco, em Francisco Beltrão, pelo Paranaense Série Ouro.