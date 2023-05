Maio Amarelo adverte: ações no trânsito são escolhas

“No trânsito, escolha a vida”. Esse é o tema deste ano do movimento “Maio Amarelo”, desenvolvido em todo o país para conscientização no trânsito. A campanha adverte que as ações no trânsito são escolhas pessoais, como falar ao telefone, exceder o limite de velocidade, estacionar em vagas proibidas, entre outros. Por isso a responsabilidade em relação a segurança depende de cada um.

Em Campo Mourão a abertura oficial foi realizada na manhã desta quinta-feira (4), na prefeitura, sob a coordenação da Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob). As ações têm apoio de vários órgãos, como polícias Militar e Rodoviária, 8ª Ciretran, secretarias municipais de Saúde e Educação e clubes de motociclistas.

A campanha deste ano irá incluir palestras em escolas, orientações para idosos atendidos pela Saúde, motociclistas, motoristas e pedestres. O trânsito de Campo Mourão é 100 por cento municipalizado e conta com apoio da Polícia Militar. No município são mais de 80 mil meios de transportes, dos quais 42 mil automóveis e mais de 13 mil motocicletas.

“Temos um trabalho permanente de educação no trânsito porque não há nenhum interesse do poder público em efetuar multas. Mas infelizmente é alto o número de autuações diárias por desrespeito a legislação”, observa o secretário municipal da Seimob, Ireno dos Reis Pereira.