CM/Futsal vence o São Miguel e sobe na classificação do Paranaense

Com gols de Léo e Pedro Carioca (2), o Campo Mourão Futsal venceu na noite desta quarta-feira, 03, o São Miguel pelo Campeonato Paranaense Série Ouro.

A vitória levou o time mourãoense à vice-liderança do grupo A, com 10 pontos em seis jogos. Chopinzinho e Foz Cataratas lideram com 11 pontos e o mesmo número de partidas.