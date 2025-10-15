Lote 5 das concessões prevê duplicação de 61 km da BR-369 entre Campo Mourão e Mamborê

O Lote 5 das novas concessões rodoviárias do Paraná vai trazer um investimento de R$ 11,7 bilhões para as regiões Centro-Oeste e Oeste. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vai realizar o leilão do lote no final deste mês, dia 30.

Serão concedidos 432,7 quilômetros de rodovias, sendo R$ 6,6 bilhões em obras (Capex) e R$ 5,1 bilhões em conservação e serviços (Opex). São 238,57 quilômetros de duplicação, 19,99 km de vias marginais, 55 obras de arte especiais (viadutos e pontes), cinco passarelas para pedestres, 12 km de ciclovias e um novo contorno rodoviário de 3,71 km, entre outras obras.

Essa é a primeira matéria da nova série da Agência Estadual de Notícias (AEN) que apresenta as principais obras do Lote 5, começando pelo trecho entre Maringá e Mamborê. Nas notícias seguintes serão abordadas as melhorias previstas para os trechos de Mamborê a Cascavel, e de Cascavel a Guaíra.

Neste primeiro trecho, a BR-369 será duplicada entre Campo Mourão e Mamborê, em um total de 61,6 quilômetros. Também serão duplicados 9,56 km da PRC-158, garantindo que o Contorno de Campo Mourão seja inteiramente duplicado neste lote.

FLORESTA

– As demais obras neste trecho começam em Floresta, com a construção de um viaduto do tipo Diamante, em que há uma saída e uma entrada para a rodovia pela pista da direita em ambos os sentidos de tráfego, no km 118 da PR-317, próximo ao posto do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual.

No entroncamento com a PR-551 será implantado um viaduto do tipo Trombeta, que possui três ramos de acesso, no km 121.

No perímetro urbano do município serão construídos mais dois Diamantes no km 125+440 e km 126+500, substituindo as rotatórias com a Rua São Mateus e com a Rua São João, e duas passarelas para pedestres, no km 125+000 e km 126+140.

ENGENHEIRO BELTRÃO – Em Engenheiro Beltrão será realizada uma correção de traçado em uma curva no km 134, próximo à ponte sobre o Rio Ivaí que passou por uma reforma recentemente. No começo do perímetro urbano será construída uma passarela, no km 155, e mais adiante, no km 162, no distrito de Sertãozinho, um viaduto Diamante.

CAMPO MOURÃO – No limite entre Peabiru e Campo Mourão será construído uma segunda passagem superior no trevo existente, na PRC-158, acesso para o Contorno de Campo Mourão, que será duplicado.

No contorno serão executadas uma nova ponte sobre o Rio do Campo, um Diamante no km 216 e outro Diamante no km 221. Deste ponto em diante o contorno se torna uma rodovia federal, e vai ganhar uma nova passagem superior no trevo sobre a PRC-487, um diamante na rotatória com a BR-158, e um Trombeta no final do contorno, na rotatória de acesso para o perímetro urbano.

Ainda no território de Campo Mourão, a BR-369 também ganhará um Diamante no km 348, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, e outro Diamante no km 356, no distrito de Piquirivaí.

MAMBORÊ – No território de Mamborê as obras começam com dois viadutos do tipo Diamante, no km 360 e km 365. Nos acessos para a cidade, estão previstos um Trombeta no km 370, entroncamento com a PR-471, e um Diamante no km 373, substituindo uma rotatória ao lado de uma unidade da Coamo. Seguindo pela BR-369, ainda serão implantados mais três diamantes dentro do território do município, no km 378, km 383 e km 389.

Confira neste mapa a localização das obras mencionadas.