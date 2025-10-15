ABL Futsal vence o Chopinzinho pelo Paranaense sub-20

Mantendo 100% de aproveitamento, a ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão venceu a forte equipe do Chopinzinho, por 4 a 2, pelo Campeonato Paranaense sub-20. Os gols foram marcados por Teleminha (2x). Kaique e Curti. A partida foi realizada ontem no ginásio Dionísio de Bona, em Chopinzinho, pela terceira rodada da competição.

Com nove pontos em três partidas os comandados do técnico Gordo lideram o Grupo E. Além da vitória desta noite os mourãoenses golearam Umuarama por 6 a 1 e Sfinge por 16 a 1. A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão volta a jogar na competição no domingo (19), às 11h, contra o Sfinge. No dia 23 de outubro, as 19h recebe a equipe do Chopinzinho. No dia 27 de outubro a equipe joga fora de casa contra o Umuarama.