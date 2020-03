Implantada nova sinalização de trânsito no entorno da UPA

Em razão do aumento no fluxo de veículos e pessoas no entorno da UPA 24 Horas, a Diretoria de Trânsito (Diretran) implantou nova sinalização com o objetivo de proporcionar segurança aos usuários e melhoria no fluxo. “A sinalização anterior causava confusão no fluxo e com isso maior risco de acidentes”, justificou o diretor da Diretran, Renato Ikeda.

A Rua Robson Daciuk Paitach foram mantidos os dois sentidos de fluxo para veículos no deslocamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e do Batalhão da Polícia Militar. No entanto, está permitido estacionamento somente em um lado da via.

Na Avenida Prefeito Pedro Viriato de Souza Filho (na frente da UPA), foi realizada sinalização horizontal (pintura) com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos nas proximidades da Unidade, bem como direcionar o trânsito para as ruas das proximidades. “Nos próximos dias, será complementada a sinalização com a instalação de tachões para proporcionar melhor visibilidade ao motorista”, explica Ikeda.

Segundo o diretor, outros trechos da cidade também estão recebendo melhorias na sinalização, como pintura de eixo das avenidas para organizar o fluxo na área central. Na nova sinalização o município de Campo Mourão investiu aproximadamente R$ 22 mil provenientes dos recursos do Fundo Municipal de Trânsito, oriundos de multas de trânsito.