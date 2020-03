Estética e Cosmética do Integrado promove Trote da Beleza Solidária na próxima segunda-feira

O curso de Tecnologia em Estética e Cosmética do Centro Universitário Integrado realiza, na próxima segunda-feira (16), mais uma edição do Trote da Beleza Solidária. A ação, que é aberta à comunidade, será realizada na Unidade Câmpus, a partir das 20h.

O objetivo do evento é arrecadar cabelos para a Associação das Senhoras de Rotarianos de Campo Mourão que, posteriormente, serão utilizados na confecção de perucas para mulheres em tratamento contra o câncer.

Para participar, é necessário doar, pelo menos, 20 cm de cabelo. Além do corte gratuito, realizado por profissionais, os participantes ganharão hidratação, design de sobrancelhas, depilação de buço e massagem relaxante.

Trote da Beleza Solidária

O evento é um dos mais tradicionais do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Integrado. Em 2019, o Trote da Beleza Solidária teve a participação de 95 doadoras. Além das acadêmicas do curso, o evento conta com o apoio de cabeleireiros de Campo Mourão, que participam de forma voluntária. São eles: Cristiane Marceli, Studio Simone Santos, Prates Cabeleireiros, Garaluz Batista Hair, Exclusive Spa e Beleza, Studio Jack Coiffeur, Rosana Frederico Hair Stylist, Studio do Cabelo Cachos & Cia, Cris Aoki Studio Beleza e Noivas, VS Beauty e Equipe Harumi Salão.

Serviço

Data: 16/03/2020

Horário: 20h

Local: Centro Universitário Integrado – Unidade Câmpus

Rodovia BR 158, KM 207 – Campo Mourão/PR