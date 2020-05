Homem sem CNH, bebe, fura semáforo e acaba detido

Um rapaz de 30 anos foi abordado pela Polícia Militar, por volta das 19h30 deste domingo, logo após ser flagrado embriagado na direção de um veículo. Além disso, não é habilitado para dirigir.

A ocorrência foi registrada no momento em que uma equipe da PM realizava patrulhamento pela avenida John Kennedy, e flagrou o condutor do VW/Gol de cor preta avançar o sinal vermelho.

Ao perceber a presença da viatura, o motorista realizou uma frenagem brusca e entrou na contramão da avenida, onde trafegou neste sentido por algumas quadras, até ser abordado pelos policiais.

Na abordagem foi verificado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ainda apresentava diversos sinais que indicavam estar sob o efeito de álcool.

Teste do etilômetro feito na delegacia, apontou 0,51 mg/l, o que configura crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Dirigir embriagado é uma infração gravíssima, inclusive com previsão de detenção de seis meses a três anos. Além disso, gera multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, no caso de condutores habilitados. O veículo foi liberado para um condutor habilitado.