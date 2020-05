Homem agride ex-esposa ao visitar a filha

A Polícia Militar encaminhou um homem de 34 anos para a delegacia, acusado de agredir a ex-esposa, de 43 anos. A ocorrência foi registrada na tarde desse domingo, na rua Dr. Germano Traple, no conjunto Fortunato Perdoncini.

A mulher informou que a agressão teria ocorrido quando o ex-marido foi visitar a filha do casal, de quatro meses. Ela relatou que após a filha começar a chorar, houve um início de discussão entre o casal.

Em meio a agressões verbais o homem a teria agredido a ex-mulher com um soco no rosto e feito ameaças de morte. A PM esteve no local e encaminhou os dois para a delegacia para o desfecho da ocorrência.