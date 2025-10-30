Grupo Pátria arremata Lote 5 e investirá R$ 11,9 bilhões em novas obras no Paraná

O grupo Pátria, por meio da empresa Reune Rodovias Holding II S/A, venceu nesta quinta-feira (30) o leilão do Lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná, realizado na Bolsa de Valores do Brasil (B3), em São Paulo. A proposta apresentou um desconto de 23,83% sobre a tarifa básica de pedágio. Como o desconto oferecido ultrapassa os 18%, a concessionária fará ainda um aporte adicional de mais de R$ 399,4 milhões para investimentos futuros.

O Lote 5 prevê R$ 6,7 bilhões em obras e melhorias e R$ 5,2 bilhões em despesas operacionais ao longo de 30 anos, abrangendo 433 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Noroeste do Estado, conectando Maringá, Campo Mourão, Cascavel e Guaíra.

O resultado consolida a nova etapa do programa de concessões desenvolvido pelo Governo do Paraná em parceria com o governo federal. Com o deságio obtido, as tarifas nas praças de pedágio ficarão até 34% mais baratas do que se o antigo contrato ainda estivesse vigente. Além disso, motocicletas ficam isentas da cobrança, usuários que utilizarem tag terão mais 5% e haverá reduções progressivas pelo uso frequente (DUF).

O grupo Pátria já havia arrematado o Lote 1, o primeiro do novo programa de concessões do Paraná, e também é a concessionária responsável por 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais entre Curitiba, Região Metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que o resultado do leilão representa uma vitória histórica para o Paraná. “A concessão de rodovias era um problema crônico no Estado. Sofremos por mais de 20 anos com tarifas altas e falta de obras. Quando assumimos, decidimos mudar esse modelo e não abrir mão de três pilares: transparência, obras e preço justo”, afirmou.

LOTE 5

O Lote 5 consolida a etapa final dessa transformação logística e abrange 432,7 quilômetros de estradas nas regiões Oeste e Noroeste, interligando Maringá, Campo Mourão, Cascavel e Guaíra. O contrato prevê R$ 6,7 bilhões em obras e melhorias e R$ 5,2 bilhões em despesas operacionais ao longo do período da concessão. O ciclo principal de obras está previsto entre o terceiro e o sétimo ano do contrato, quando serão executadas as grandes intervenções estruturais que vão mudar a realidade de tráfego da região.

O projeto prevê a duplicação de 238,5 quilômetros de rodovias federais e estaduais, a implantação de 19,9 quilômetros de marginais, 3,7 quilômetros do contorno de Guaíra, 51 interseções em desnível, 17 retornos e rotatórias, 5 passarelas de pedestres, 6 obras de arte especiais, além de 12 quilômetros de ciclovias e um ponto de parada e descanso.

Essas obras se somam à recuperação integral dos pavimentos e à instalação de dispositivos modernos de segurança e monitoramento, como sistemas de detecção automática de incidentes, câmeras de vigilância (CFTV), painéis de mensagem variável e pesagem em movimento.

Entre as principais intervenções estão as duplicações contínuas da BR-163, entre Marechal Cândido Rondon e Guaíra, e da BR-369, entre Campo Mourão e Cascavel, que somam mais de 220 quilômetros de novas pistas duplas, além de trechos urbanos de Campo Mourão na PR-158. O contorno de Guaíra, previsto para o quarto ano do contrato, vai desviar o tráfego pesado da área urbana, garantindo mais fluidez e segurança.

Para o prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, o certame simboliza a retomada da esperança por melhorias concretas na infraestrutura regional, principalmente com a duplicação da BR-369. “Esperamos essa obra há quase três décadas. Houve frustração no passado, mas hoje renovamos a esperança. A expectativa é de que os investimentos fortaleçam o desenvolvimento de uma região tão rica em produção e trabalho como a nossa”, afirma.

A concessão também vai modernizar o atendimento ao usuário com a implantação de 10 bases operacionais e de serviço, ambulâncias para atendimento pré-hospitalar, guinchos leves e pesados, caminhões-pipa e viaturas de inspeção de tráfego.

A concessão também terá papel importante na economia regional, com a estimativa de geração de 96,7 mil empregos diretos e indiretos, beneficiando 16 municípios diretamente atravessados pelas rodovias: Maringá, Floresta, Engenheiro Beltrão, Peabiru, Campo Mourão, Mamborê, Juranda, Ubiratã, Corbélia, Cascavel, Toledo, Quatro Pontes, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Terra Roxa e Guaíra.

Agência Estadual de Notícias