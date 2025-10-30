Caminhonete furtada em Iretama é localizada em residência de Campo Mourão

A Polícia Militar localizou, nesta quarta-feira (30), uma caminhonete Ford/F1000 SS, de cor cinza, que havia sido furtada ontem, em Iretama. O veículo foi encontrado estacionado na garagem de uma residência no jardim Paulino, em Campo Mourão, após o rastreador indicar o local exato onde estava.

Durante as diligências, os policiais visualizaram o automóvel a partir do portão e, diante da situação de flagrante, adentraram o imóvel, onde encontraram o responsável, um homem que se apresentou como funileiro.

Ao ser questionado, o morador afirmou que uma pessoa desconhecida teria deixado o veículo no local na manhã anterior, alegando que voltaria no dia seguinte para buscá-lo, sem deixar qualquer contato.

Diante da suspeita de receptação, o homem e o veículo foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão para as providências cabíveis.