Frota de veículo de CM é a que mais cresce entre os maiores municípios do Noroeste

Enquanto as ocorrências de trânsito reduziram no Estado durante a pandemia, a frota de veículos em alguns municípios cresceram, o que reforça a importância da campanha Maio Amarelo – mês de conscientização no trânsito.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), levantou que entre os cinco municípios da região Noroeste, a cidade de Campo Mourão teve o maior crescimento da frota durante a pandemia, de 2,8%. Enquanto isso, em Paranavaí a frota cresceu 2,3%, e em Umuarama, 2,1%. Os crescimentos mais tímidos no período ocorreram nas cidades de Cianorte (1,7%) e Maringá (0,4%).

O movimento iniciado em 2014 conta com o apoio do Crea-PR, que fiscaliza a atividade profissional dos Engenheiros Civis especialistas em Trânsito e Segurança, bem como dos Engenheiros Ambientais, que reforçam a importância dos transportes alternativos para reduzir a poluição ambiental nas cidades. Também é registrado no Conselho, os Engenheiros Mecânicos, Têxteis, Químicos, Eletricistas e Metalúrgicos, que compõem o universo da indústria automobilística.

O movimento Maio Amarelo sensibiliza pedestres, motoristas, ciclistas, motociclistas, caminhoneiros e todos os demais personagens que fazem parte do trânsito. Para a Engenheira Civil Bárbara Andrea Marchesini, especialista em Trânsito e Transportes, com o aumento anual de veículos nas ruas, principalmente nas maiores cidades, o trânsito em breve atingirá sua capacidade máxima.

“Mesmo com um crescimento mais tímido da frota em relação aos anos anteriores, o aumento de veículos nas vias urbanas vem ocorrendo e o monitoramento das condições viárias e ações de Engenharia devem ser realizadas, a fim de se garantir a fluidez e a segurança na circulação. Implantação de semáforos, restrição de estacionamento e incentivo a outros meios de transporte como implantação de ciclovias e corredores de transporte público são algumas medidas a serem consideradas quando se busca a melhoria da mobilidade nas cidades”, ressalta a Engenheira.

Reflexo da pandemia na queda de acidentes

Segundo dados da Polícia Militar do Paraná, somente no primeiro semestre de 2020 13.176 pessoas ficaram feridas e outras 454 morreram em decorrência de acidentes de trânsito. O balanço indicou, ainda, que nas vias urbanas ocorreram 30.878 acidentes, com 10.501 feridos e 158 mortes, de janeiro a junho do ano passado.

No geral, comparando esses números com os registrados em 2019, houve queda no número de acidentes, com redução de 23,8% nas rodovias e 26,4% nas vias urbanas. Mesmo assim, segundo o conselheiro do Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), Engenheiro Civil Charlles Urbano Hostins Junior, ainda é preciso “colocar o pé no freio” e repensar a situação do trânsito no Estado.

Fonte: Assessoria de Comunicação Crea-PR