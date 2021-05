Casa do Empreendedor atendeu o maior número de MEI´s do Paraná

Nos quatro primeiros meses deste ano, em acompanhamento realizado pelo Sebrae em todo Estado, a Casa do Empreendedor de Campo Mourão atendeu o maior número de microempreendedores individuais do Paraná. De janeiro a abril foram 1.730 MEI´s, o que superou atendimentos de cidades como Londrina, Curitiba, Maringá e Cascavel.

“Um dos motivos do nosso resultado foi a manutenção de absolutamente todos os serviços disponíveis para o microempreendedor mesmo no período em que não pudemos realizar o atendimento presencial. Isso só foi possível graças à disposição dos servidores e estagiários, além da inserção de tecnologia no processo, como o robô de atendimento virtual desenvolvido em parceira com o Sebrae e a startup Delos de Campo Mourão” observa o secretário de desenvolvimento econômico, Eduardo Akira Azuma.