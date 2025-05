Fiscalização por câmeras nos semáforos de CM começa nesta quinta

Após período educativo, motoristas que desrespeitarem o sinal vermelho ou pararem sobre a faixa de pedestres serão autuados

Campo Mourão inicia, nesta quinta-feira (8), a autuação de infrações registradas por câmeras de monitoramento instaladas em semáforos da cidade. A medida marca o fim do período educativo de um mês e faz parte do programa “Muralha Digital”, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEIMOB).

Os equipamentos estão instalados em 13 pontos estratégicos e têm como objetivo principal reduzir acidentes, salvar vidas e garantir mais segurança no trânsito para motoristas, ciclistas e pedestres. A fiscalização automatizada segue as normas estabelecidas pelo § 1º do Art. 5º da Resolução nº 920 do Contran, de 28 de março de 2022.

A partir de agora, quem for flagrado avançando o sinal vermelho – infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – será autuado automaticamente. O mesmo vale para condutores que pararem sobre a faixa de pedestres, desrespeitando o Art. 182, inciso V, do CTB. Nesses casos, a infração é considerada média, com penalidade de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Júlio Renisz, a iniciativa é parte de uma transformação mais ampla na forma como o município lida com a mobilidade urbana. “Nosso foco é salvar vidas, reduzir acidentes e garantir que todos, motoristas, ciclistas e pedestres, convivam de forma mais harmônica nas vias públicas. É um avanço importante dentro da política de mobilidade urbana que estamos construindo para o município”, afirmou.

A instalação dos dispositivos integra o plano da SEIMOB de modernizar e ampliar as ações de segurança no trânsito, incentivando o respeito às normas e protegendo vidas. O programa Muralha Digital também atua no reforço da segurança pública, utilizando tecnologia de monitoramento inteligente.

O prefeito Douglas Fabrício reforçou a importância da medida para o futuro da cidade. “Estamos investindo em tecnologia para tornar Campo Mourão uma cidade mais segura e organizada. As câmeras são uma ferramenta moderna que, além de coibir irregularidades, contribui para a formação de uma cultura de respeito no trânsito. Essa é uma ação de cuidado com as pessoas”, destacou.