CM promove Mutirão do Trabalhador com mais de 550 oportunidades

Acontece ao longo desta semana, na Agência do Trabalhador de Campo Mourão, o Mutirão do Trabalhador, uma ação inédita e intensiva voltada à geração de emprego, estágio e capacitação profissional. O evento reúne mais de 550 oportunidades, sendo 398 vagas de emprego e aproximadamente 160 vagas de estágio e jovem aprendiz, com entrevistas realizadas no local, sem necessidade de agendamento.

Entre as empresas participantes estão: Frigorífico Magistral, GT Foods, Super Muffato, Grupo Garcia, Burger King, KFC, Subway, Avenorte, Copacol, Seara, Condor, Mercado São Jorge, Havan, além das instituições CIEE, IEL, Triello, Sesc e Senac. Algumas delas estarão presentes em mais de um dia ao longo da semana, reforçando o compromisso com a geração de oportunidades.

“É a primeira vez que realizamos um mutirão nesse formato, com as entrevistas acontecendo diretamente dentro da agência. O trabalhador sai do atendimento já com a chance de falar com o empregador e receber um retorno imediato. Isso aumenta as chances de contratação e valoriza o tempo do candidato”, afirma Janaina Meneguetti, chefe da Agência do Trabalhador de Campo Mourão.

O mutirão contempla 211 vagas em frigoríficos e 187 em segmentos diversos, e a expectativa é atrair um grande público, especialmente pessoas que buscam reinserção no mercado ou a primeira experiência profissional.

Além das vagas de emprego, o evento dedica atenção especial aos jovens em busca de estágio e programas de aprendizagem. O Centro de Integração Empresa Escola do Paraná (CIEE-PR) participa ativamente do mutirão, oferecendo encaminhamentos, orientação profissional e apoio ao processo seletivo da Prefeitura de Campo Mourão para contratação de estagiários.

“Sabemos que muitos estudantes estão buscando uma primeira oportunidade. Por isso, além das vagas de estágio, estamos oferecendo cursos de capacitação gratuitos para toda a comunidade, principalmente para os jovens. O CIEE também está ajudando no processo seletivo da Prefeitura, orientando e encaminhando os interessados”, explica Raiane Faria Pereira, coordenadora regional do CIEE-PR.

O evento também conta com oficinas promovidas pelo SESC e SENAC, com dicas práticas sobre entrevistas, elaboração de currículo e preparação para o mercado de trabalho, proporcionando mais segurança e qualificação aos participantes.

A ação segue até o fim da semana na Agência do Trabalhador de Campo Mourão, durante o horário comercial, com entrada gratuita e atendimento por ordem de chegada. Trata-se de uma oportunidade concreta para quem busca mudar de vida, dar o primeiro passo na carreira ou recomeçar com novas perspectivas. Vale ressaltar que a iniciativa se torna possível por meio de uma parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.