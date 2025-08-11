Fios soltos tornam trânsito perigoso em Campo Mourão

Quem circula pelas ruas de Campo Mourão está acostumado a ver fios soltos ou pendentes nos postes. Uma situação que se tornou comum, mas que representa risco de graves acidentes principalmente envolvendo motociclistas.

Na manhã desta segunda-feira (11), a reportagem do Tasabendo.com flagrou uma grande quantidade de fios soltos no cruzamento da avenida Manuel Mendes de Camargo com a rua Pitanga. A fiação permanece pendurada sobre a via, representando perigo para motociclistas, motoristas, ciclistas e pedestres.

De acordo com informações obtidas no local, os fios caíram no sábado à noite, por volta das 20h, quando um caminhão acabou se enroscando ao passar pela via. Desde então, o problema persiste.

Uma equipe de telefonia que estava no local informou que uma empresa terceirizada realizou a troca dos postes na região, mas deixou cabos soltos, agravando o risco à população.

Moradores e usuários da via cobram agilidade na solução, temendo acidentes mais graves caso a situação continue sem a devida manutenção.