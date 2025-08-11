Motociclista de Goioerê morre em acidente envolvendo três veículos na PR-180

Um trágico acidente no início da noite de ontem envolvendo uma motocicleta e dois carros, causou a morte de um morador de Goioerê. O acidente ocorreu na rodovia PR-180, entre Goioerê e Quarto Centenário, por volta das 20h.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, pilotava uma Honda Biz, com placas de Umuarama, e seguia sentido Quarto Centenário/Goioerê quando teria invadido a pista contrária e batido frontalmente com um Fiat Stilo que vinha na direção oposta.

Com o impacto, o condutor da motoneta e o veículo foram arremessados sobre um Honda Civic que trafegava logo atrás da motocicleta.

O motociclista teve morte instantânea, enquanto o motorista do Fiat Stilo foi encaminhado a um hospital de Goioerê com ferimentos pelo SAMU. O Honda Civic era dirigido por uma mulher, mas ela saiu ilesa.

O condutor da Biz morava em Goioerê e havia passado o dia na casa do pai, em Quarto Centenário. O acidente ocorreu quando ele retornava para Goioerê. O corpo foi recolhido pelo IML.