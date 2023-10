Fios arrebentados nos postes, pendurados e caídos são risco nas ruas de Campo Mourão

Transitar pelas ruas de Campo Mourão, principalmente para ciclistas e motociclistas, requer muita atenção, principalmente em horário noturno para desviar dos obstáculos à frente: fios arrebentados nos postes, pendurados e caídos desordenadamente pelas ruas, já viraram rotina.

O emaranhado de fios já causou acidentes graves com motociclistas e ciclistas sofrendo quedas. A população cobra fiscalização e manutenção dos cabos soltos sobre a via pública.

Duas audiências públicas já foram realizadas na Câmara de Vereadores para debater o problema com empresas de telefonia, de TV a cabo, operadoras de internet, Aneel, Anatel e representantes da Copel.

Os representantes da Copel propuseram – durante a audiência pública solicitada pelo vereador Marcio Berbet – se reunir com a administração municipal e elaborar um planejamento de ações na cidade.

Desde que assumiu o mandato, em janeiro de 2021, o vereador tem sido rigoroso na cobrança de uma solução definitiva para o problema. Mas a situação não se resolve. Existe, inclusive, Lei na cidade que trata o caso no município, porém as cenas continuam se repetindo.

Em muitos casos, os próprios usuários da via, preocupados com o risco de acidente, amarram sacolas ou demarcam o local com galhos de árvores.

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Ireno dos Reis Pereira, disse que na última audiência pública foi assinado um termo de compromisso para que a Copel abrisse um canal de reclamação junto à população.

“Esse canal de comunicação da Copel corresponde ao próprio 0800 que está na conta de luz de todo o usuário. Ao perceber qualquer situação de risco com fios pendurados em postes, é só acionar a Copel pelo 0800 e comunicar a localização. Com isso, as equipes estarão fazendo a remoção dos fios e depois a Copel aplica multas nas operadoras ou empresas responsáveis”, informou Pereira.