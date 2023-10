CM terá o segundo Feirão de Crédito na Casa do Empreendedor

A Casa do Empreendedor de Campo Mourão sediará o Segundo Feirão de Crédito, um evento essencial para empresários locais em busca de oportunidades financeiras. Organizado pela Prefeitura Municipal de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, o feirão acontecerá no dia 31 de outubro e promete trazer diversas instituições financeiras de destaque, incluindo bancos e cooperativas de crédito, para oferecer uma ampla gama de opções de financiamento.

O evento está programado para ocorrer das 9h às 18h, proporcionando a oportunidade para empresários de todas as etapas, desde aqueles que estão iniciando um novo negócio até os que buscam expandir suas operações. Os empresários encontrarão diversas soluções de crédito sob medida, com taxas especiais destinadas aos microempreendedores e taxas específicas para mulheres empreendedoras.

O Feirão de Crédito também vem em um momento oportuno, permitindo que empresários obtenham o capital de giro necessário para enfrentar desafios sazonais, investir em suas empresas, adquirir máquinas e equipamentos modernos ou reforçar seus estoques para atender à alta demanda das festas de Natal.

Com a participação das principais instituições financeiras da região, e já confirmadas, a Fomento Paraná, Sicredi, Sicoob, Cresol, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, os empresários poderão contar com orientações especializadas e encontrar soluções financeiras personalizadas para atender às necessidades de seus negócios.

“Estamos entusiasmados em sediar o Segundo Feirão de Crédito na Casa do Empreendedor em Campo Mourão,” disse o Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma. “Este evento é uma oportunidade única para os empresários locais obterem o suporte financeiro necessário para crescer e prosperar em suas operações. Encorajamos todos os empresários a participar e aproveitar as taxas especiais e condições favoráveis oferecidas pelas instituições financeiras presentes”, ressalta o Secretário.

O Feirão de Crédito promete ser um marco para a comunidade empresarial de Campo Mourão, fornecendo as ferramentas e recursos financeiros necessários para impulsionar o crescimento econômico local. Marque a data no seu calendário e esteja presente na Casa do Empreendedor em 31 de outubro das 9h às 18h e não fecharemos para almoço. Maiores informações na Rua São Paulo, 1.787, ou pelo WhatsApp 44 98405-0663.